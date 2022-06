Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a caștigat o finanțare de 4,8 milioane de lei la competiția „Proiecte de cercetare exploratorie (PCE)” 2021, organizata de Ministerul Educației prin Unitatea Executiva pentru Finanțarea Invațamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii și Inovarii (UEFISCDI). Cu finanțarea obținuta la competiția PCE 2021, UAIC va implementa 4 proiecte de cercetare: […] The post UAIC a caștigat patru noi proiecte de cercetare first appeared on Suceava News Online .