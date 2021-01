Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a inregistrat o victorie, scor 3-0, și o remiza, scor 1-1, in partidele amicale susținute marți, la Buftea, in fața Chindiei Targoviște, echipa care s-a impus insa in „oficialul“ din turul campionatului, 1-0, in Banie. Antrenorul gruparii alb-albastre, Corneliu Papura, a afirmat…

- Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, scor 1-1, cel de-al doilea meci de verificiare sustinut astazi, la Buftea, in compania Chidindiei Targoviste. Marius Constantin a deschis scorul in minutul 49, pentru olteni, iar Rața a restabilit egalitatea in minutul 52. Reamintim ca in primul joc alb-albastrii…

- Managerul Centrului de Copii și Juniori al Universitații Craiova , Dragoș Stavaru, a afirmat ca reunirea echipei a doua și a grupelor de la Liga Elitelor va avea loc pe 18 ianuarie. „Am stabilit inca de anul trecut ca reunirea tuturor grupelor și a echipei secunde sa aiba loc pe 18 ianuarie. Acum sa…

- Vicecampioana Romaniei, Universitatea Craiova , se intoarce la treaba de astazi. Alb-albaștrii se vor reuni la ora 14.00, in cantonamentul din Lunca Jiului. Sub comanda lui Corneliu Papura vor efectua și prima ședința de pregatire din 2021, an in care și-au propus caștigarea titlului. De menționat faptul…

- Universitatea Craiova a susținut astazi conferința de presa premergatoare meciului cu CFR Cluj, din Ardeal, iar „vocea vestiarului“ a fost Ștefan Vladoiu. Tanarul fundaș al Științei a afirmat ca alb-albaștrii au suferit dupa infrangerea cu FCSB din etapa trecuta și ca vor sa se refanșeze in fața fanilor…

- Universitatea Craiova s-a calificat fara probleme in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a surclasat formatia de liga a treia Progresul 1944 Spartac Bucuresti cu scorul de 5-0 (3-0), vineri seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', intr-un meci din saisprezecimi.…

- Sepsi Sf. Gheorghe a anunțat 4 cazuri de coronavirus, 3 dintre ele la nivelul lotului de fotbaliști. Sepsi a pierdut din turație in lupta pentru play-off, fara victorie in ultimele doua runde. Leo Grozavu are și alte probleme acum. Trei fotbaliști au fost confirmați cu Covid-19 și vor rata deplasarea…