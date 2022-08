Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova se afla in fata unui moment extrem de important, in care trebuie sa-si demonstreze renastea si in plan extern. Dupa cateva sezoane cu participari modeste in cupele europene, in care a acumulat experienta, Stiinta este la doi pasi de grupele Conference League. Pentru asta trebuie…

- Universitatea Craiova și-a trecut in cont punctele din etapa a 5-a din Superliga. Alb-albaștrii s-au impus cu 1-0, la Severin, in fața echipei CS Mioveni și au urcat pe loc de play-off. La finalul partidei, capitanul Științei, Nicușor Bancu, este de parere ca victoria este meritata, chiar daca a fost…

- Universitatea Craiova a reușit sa se ridice la nivelul așteptarilor și sa se califice in play-off-ul Conference League, dupa ce a caștigat, scor 3-0, partida susținuta joi seara, cu Zorya Luhansk, din manșa secunda a turului 3 preliminar. In tur, ucrainenii se impusesera la limita, scor 1-0, pe teren…

- Universitatea Craiova, la primul meci cu Mirel Radoi pe banca, a intors rezultatul din turul cu Zorya Luhansk, 0-1, și i-a invins pe ucraineni cu 3-0. Gigi Becali, finanțatorul rivalei FCSB, a fost uimit de reușita noului antrenor din Banie. CSU Craiova, calificata astfel in play-off-ul Conference…

- Universitatea Craiova o infrunta pe Zorya Luhask, de la ora 20:30, in manșa secunda a duelului din turul III al Conference League (0-1 in tur). Partida, care va consemna debutul lui Mirel Radoi pe banca oltenilor, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1 și Prima Sport. Daca trece de Zorya,…

- Universitatea Craiova a susținut in aceasta seara conferința de presa premergatoare partidei cu Zorya Luhansk, din manșa a doua a turului 3 preliminar din Conference League. VEZI VIDEO! In fața jurnaliștilor s-au regasit antrenorul Științei, Mirel Radoi, și capitanul Nicușor Bancu. Ambii au afirmat…

- CS Universitatea Craiova a anuntat, marti, intr-un comunicat, rezilierea contractului cu antrenorul Laszlo Balint dupa mai putin de doua luni de la instalare. „Multumim, Laszlo Balint! Universitatea Craiova si domnul Laszlo Balint au pus punct colaborarii. Revenim cu noutati in jurul orei 17:00. Forza…

- Universitatea Craiova s-a impus categoric, scor 4-1, vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața Farului Constanța. La finalul jocului, antrenorul Științei, Laurențiu Reghecampf, s-a declarat foarte mulțumit de evoluție și considera ca victoria aceasta aduce un plus de moral. A fost bucuros…