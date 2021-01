„U“ Craiova – FC Argeș 1-1 | Încă o remiză și Știința-i tot în criză. Vezi foto și statistica! De neimaginat. Universitatea Craiova continua seria egalurilor, ajungand la cel de-al șaselea semieșec consecutiv. Gruparea din Banie a inregistrat doar un 1-1 cu FC Argeș, in partida susținuta vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, prima din etapa 20 a Ligii 1. Știința a inceput foarte bine prima repriza. A avut trei ocazii in primul sfert de ora, prin Cicaldau (’1), Ivan (’3) și Screciu (’8). Acesta din urma a nimerit butul din stanga al porții cu un șut de la circa 25 de metri. Piteștenii s-au dezmeticit apoi și au pus ceva probleme. Palic a nimerit bara, apoi imediat craioveanul Ionuț… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

