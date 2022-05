Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova intalneste vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Farul Constanta. Disputa va conta pentru etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Ligii 1. Nemaiavand miza pentru Stiinta, care si-a asigurat locul 3, dar si din pricina barajului pe care-l va sustine in vederea prezentei…

- FC Voluntari a caștigat și returul cu FC Argeș, scor 1-0, și s-a calificat in finala Cupei Romaniei. Andrei Prepelița (36 de ani), antrenorul piteștenilor, a oferit mai multe motive pentru forma slaba. Meciul tur a fost caștigat de ilfoveni, scor 2-0In cealalta semifinala se vor intalni Universitatea…

- FCSB joaca azi un meci decisiv pentru lupta la titlu, cu Universitatea Craiova, iar Gigi Becali l-a scos din primul „11” pe Malcol Edjouma. Mijlocașul la inchidere adus in iarna de la FC Botoșani, pentru 350.000 de euro, a fost criticat de omul de afaceri pentru evoluțiile sale, iar acum este pe banca…

- CS Universitatea Craiova va disputa urmatoarele doua meciuri din play-off in fața propriilor fani, Voluntari și FCSB fiind adversarele trupei lui Reghceampf. Oltenii, cu moralul ridicat dupa victoria de la Argeș, scor 4-0, au pus in vanzare biletele pentru „dubla” de la inceputul lunii mai, iar fanii…

- Paul Papp (32 de ani), stoper la Universitatea Craiova, a primit un cartonaș galben in meciul cu FC Argeș, caștigat de olteni cu 4-0, și va fi suspendat etapa viitoare. „Centralul” Andrei Chivulete i-a aratat cartonașul galben lui Papp in minutul 84 al meciului de la Pitești, dupa o intervenție a fundașului…

- CS Universitatea Craiova a debutat cu dreptul in play-off, oltenii impunandu-se categoric, scor 3-0, in fața celor de la FC Argeș, care au jucat mai bine de 20 de minute in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Latovlevici. Laurențiu Reghecampf, tehnicianul oltenilor, s-a aratat mulțumit de jocul…

- Playoff-ul campionatulul intern este pe cale sa debuteze, iar primul meci va avea loc pe Ion Oblemenco, astazi, cand Universitatea Craiova va primi vizita suprinzatoarei FC Argeș. Toate cele 5 runde ale turului ultimei parți a competiției sunt LIVE pe Betano! Susține-ți echipa favorita in fiecare etapa…