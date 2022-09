Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe Farul, scor 4-3, in ultimul meci al etapei #9 din SuperLiga. Gica Hagi, antrenorul dobrogenilor, a analizat infrangerea echipei sale. In meciul de la Severin, Farul a pierdut prima partida din acest sezon in Liga 1. Hagi s-a declarat nemulțumit de rezultatul final…

- Universitatea Craiova a reușit sa se impuna luni seara, la Severin, cu 4-3, in fața Farului Constanța, la capatul unui meci nebun, cu o sumedenie de greșeli impardonabile, cu tenta de amatorism. Majoritatea erorilor grave au fost comise de olteni, fapt ce i-a determinat pe mulți sa gandeasca faptul…

- CS Universitatea Craiova a obținut luni o victorie foarte importanta impotriva echipei Farul Constanța, scor 4-3, in etapa a noua din SuperLiga. In meciul de la Severin (pe stadionul „Ion Oblemenco este schimbat gazonul), trupa lui Mirel Radoi a revenit dupa ce a fost condusa cu 3-1.

- Vesti proaste pentru suporterii Universitatii Craiova . Accidentat in meciul cu Hermannstadt in minutul 65, Elvir Koljic a primit un diagnostic sumbru: ruptura musculara. Aceasta problema medicala l-ar forta sa absenteze in urmatoarele trei dispute ale Stiintei, contra Farului, CFR si FCSB! O bataie…

- Titularizat de Mirel Radoi in confruntarea CS Universitatea Craiova - FC Botoșani 1-0, atacantul oltenilor, Jovan Markovic, a fost luat in colimator din cauza problemelor pe care acesta le-ar avea cu greutatea. Markovic a petrecut 78 de minute pe teren in duelul de la Severin de aseara, per total prestația…

- Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a prefațat meciul retur din play-off-ul Conference League, impotriva lui Hapoel Beer Sheva. Hapoel Beer Sheva - Universitatea Craiova se joaca joi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro. Momentan, nicio televiziune nu a achiziționat…

- Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, cu Hapoel Beer Sheva, in prima manșa a play-off-ului din Conference League, și calificarea se va juca saptamana viitoare, in Israel. Statistica meciului este oferita de flashscore.ro La finalul partidei, antrenorul Științei , Mirel Radoi, s-a aratat nemulțumit…

- Universitatea Craiova se afla in fata unui moment extrem de important, in care trebuie sa-si demonstreze renastea si in plan extern. Dupa cateva sezoane cu participari modeste in cupele europene, in care a acumulat experienta, Stiinta este la doi pasi de grupele Conference League. Pentru asta trebuie…