Stiri pe aceeasi tema

- ​Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat, în cadrul unei conferinței de presa, ca ar dori ca regula U21 sa fie scoasa din regulamentul Ligii 1. De asemenea, antrenorul lui CFR Cluj ar scoate sistemul cu play-off si play-out.Petrescu este deranjat de regula U21 despre care spune…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Corneliu Papura, a prefatat astazi, intr-o conferinta de presa, derbiul cu CFR Cluj, programat duminica, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Tehnicianul Stiintei a studiat cu atentie rivala si considera ca gruparea ardeleana va fi greu de rapus,…

- Universitatea Craiova s-a impus la Iași cu 5-2 și s-a apropiat la doar trei puncte de liderul CFR Cluj, pe care il va intalni etapa viitoare, pe „Ion Oblemenco“. La finalul partidei, antrenorul oltenilor, Corneliu Papura, s-a aratat mulțumit de jocul echipei și de atitudinea jucatorilor in momentele…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca pe formatia sa o asteapta un meci complicat in deplasare cu CSM Poli Iasi, grupare care vine dupa doua infrangeri in Liga I. "Ne asteapta un meci complicat, Poli Iasi vine…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Corneliu Papura, a vorbit despre relatia sa cu jucatorii si cu Victor Piturca, dupa cele petrecute in aceasta iarna. „Eu am ramas in aceeasi relatie cu ei (cu jucatorii – n.r.). Am continuat munca alaturi de ei si atata tot. Care este perceptia lor despre…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Corneliu Papura, nu s-a aratat ingrijorat de bilantul jocurilor de verificare din Antalya. Tehnicianul explicat ca in amicalul cu Zaglebie Lubin a introdus mai mult jucatori tineri pentru a se edifica asupra lor, iar tineretea si lipsa de experienta si-a…

- ​Dupa ce Edi Iordanescu a anunțat ca nu va merge la Universitatea Craiova, Marius Șumudica a vorbit și el despre oferta pe care a primit-o de la clubul oltean. Antrenorul de la Gaziantep a declarat ca exista o chimie, dar venirea lui la Craiova nu este posibila."Trebuie sa recunosc, exista…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, n-a venit la interviurile de la finalul meciului pierdut de campioana en-titre pe terenul lui FC Botosani, scor 1-2. In locul lui Petrescu, la dialogul cu presa si-a facut aparitia Alin Minteuan, antrenorul secund al echipei, care a recunoscut tensiunile existente…