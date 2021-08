Stiri pe aceeasi tema

- Vieprimarul USR al Timișoarei, Ruben Lațcau, a fost condamnat penal dupa ce a fost prins conducand cu permisul suspendat. Ca sa nu fie condamnat la pușcarie, Lațcau a fost trimis la munca in folosul comunitații. Conform surselor ȘTIRIPESURSE.ro, useristul a facut munca in folosul comunitații la…

- Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții, in parteneriat cu Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, implementeaza proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitați”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat in cadrul…

- Vecinii de la Ștefanești, acolo unde locuiește Constantin Istratescu, fostul șef al vanatorilor din Argeș, spun ca au vazut jandarmi și polițiști pe la poarta lui nea Costica. S-ar parea ca oamenii in uniforma il cautau in legatura cu prestarea obligatorie de munca in folosul comunitații, pedeapsa asociata…

- Intr-un interval de o luna, respectiv 26.05.2021-25.06.2021, sub supravegherea polițiștilor locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Supraveghere Comunitara, au fost salubrizate prin munca in...

- Confom wowbiz.ro, manelistul Dani Mocanu a fost condamnat la 9 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost prins de 3 ori in aceeași zi conducand cu permisul suspendat. In momentul de fața, cantarețul are pe rol mai multe dosare, printre care incitarea la ura și discriminare dupa ce in aprilie…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca reaminteste tuturor angajatorilor ca au obligatia de a comunica agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca (AJOFM) toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora, conform news.ro ANOFM a transmis,…

- Luna trecuta, 13 beneficiari de venit minim garantat nu au primit ajutor social pentru ca au refuzat sa efecuezet munca obligatorie in folosul comunitații, transmite Primaria Municipiului Aiud. „Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social primesc sprijinul comunitații doar in…

- In luna mai, 13 beneficiari ai ajutoarelor sociale din Aiud nu au primit banii dupa ce nu au efectuat munca obligatorie in folosul comunitații In luna mai, 13 beneficiari e venit minim garantat nu au primi ajutor social pentru ca nu au efectuat munca obligatorie in folosul comunitații, informeaza Primaria…