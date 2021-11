Stiri pe aceeasi tema

- Giurgiu este județul din sudul țarii pe care nu puțini il vad ca feuda unuia dintre cei mai influenți baroni PSD Niculae Badalau, in perioada in care Liviu Dragnea conducea partidul. Printre persoanele reținute de procurorii DIICOT și Poliție se afla și Crina Stoianovici, avocata și șefa organizației…

- Tzanca Uraganu este una dintre cele mai cunoscute și mai puternice voci din lumea manelelor, așa ca nu mai este un secret faptul ca are o stare financiara extrem de buna și nu se mai ferește sa bage mana adanc in buzunar. Astazi i-a șocat din nou pe fani, iar gestul lui a dat de ințeles ca poate fi…

- Un proiect de HG care prevede ca SRI sa primeasca 110 milioane lei pentru achiziția de autospeciale care sa fie folosite pentru a raspunde corespunzator posibilelor atacuri teroriste din sfera nucleara, biologica sau chimica este acum pe masa ministrului de Finanțe Dan Vilceanu, potrivit unui document…

- Se dorește modificarea proiectului de lege privind gestionarea cainilor fara stapan. Mai exact, se dorește sterilizarea acestora, pe banii primariilor. Proiectul este in dezbatere publica, așa ca acum e momentul sa va spuneți parerea. La finele anului 2001 s-a stabilit procedura de gestionare a cainilor…

- La 24 de ore dupa ce și-a primit banii cuveniți de la CFR Cluj, Marius Șumudica a fost in centrul atenției la petrecerea aniversara a lui Gigi Corsicanu, fostul lider de galerie al Rapidului. Pe ritmuri de manele, Șumudica a aruncat cu zeci de bancnote in lautari. Amanat cu zilele de Neluțu Varga, Marius…

- Un moldovean este documentat pentru nedeclararea valutei straine pe care o deținea. Banii, in suma de 100 mii euro și o mie de lire sterline, au fost depistați de catre polițiștii de frontiera din Aeroportul Internațional Chișinau in timpul controlului de securitate, in aceasta dimineața. Un barbat…

