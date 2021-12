twocolors revine cu noul single Feel It 2 Duo-ul german, twocolors, care a cucerit topurile muzicale inca de la debut cu single-ul “Lovefool”, si care si-a continuat drumul spre succes cu hituri precum “Passion” sau “Bloodstream”, a revenit cu un track dance care urmeaza reteta anterioarelor piese. Track-ul vine in urma single-urilor ‘Passion’ și ‘Bloodstream’, piese care au adunat peste 34 de milioane de stream-uri combinate pe Spotify, cea din urma fiind remixata și de DJ-ul și producatorul belgian Lost Frequencies. Pe 12 noiembrie duo-ul a lansat ‘TC/TC Edition 001 EP’, prima inregistrare care a explorat latura mai intunecata a membrilor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

