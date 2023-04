Twitter va percepe un comision de 10% din abonamentele pentru conţinut ale creatorilor, după primul an La inceputul acestei luni, Musk a declarat ca utilizatorii platformei de socializare vor putea sa le ofere urmaritorilor lor abonamente la continut, inclusiv texte de lunga durata si videoclipuri de cateva ore. El a mai spus ca Twitter nu va percepe un comision din castigurile generate de abonamentele de continut, in primele 12 luni. Musk a adus schimbari la Twitter pentru a creste veniturile, dupa ce veniturile din publicitate ale platformei au scazut anul trecut, in perioada de pana la achizitia sa de 44 de miliarde de dolari, incheiata in octombrie. El a adaugat ca partea perceputa de companie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

