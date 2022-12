Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft cere utilizatorilor sa obțina o aprobare prealabila scrisa de la firma pentru a utiliza Microsoft Azure pentru extragerea de criptomonede precum Bitcoin, conform cointelegraph.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- -uri ținteau fotbaliști vizavi de competența lor lingvistica in engleza. Cercetarea vine intr-o perioada turbulenta la Twitter și alimenteaza temerile ca jucatorii vor fi țintiți și in timpul Campionatului Mondial. Mii de angajați Twitter au parasit compania de cand a fost preluata de Elon Musk pe…

- Apariția tehnologiilor Web3 a determinat companiile bazate pe Web2 sa ia in considerare modificari la produsele și serviciile lor actuale. Multe marci de top folosesc tehnologii Web3, cum ar fi jetoanele nefungibile (NFT) pentru a-și promova marca și pentru a-și arata afilierea cu tehnologia emergenta,…

- O prezentare interna, menita sa fie folosita de oamenii de vanzari ai companiei in relatia cu advertiserii, accesata de The Verge, sustine ca numarul utilizatorilor mobili zilnici ai platformei a crescut cu 20% de cand aceasta a fost cumparata de Elon Musk. Aceeasi prezentare sustine ca, de la finele…

- Mai multe celebritati din industria de divertisment americana au inceput sa paraseasca Twitter - sau sustin ca o vor face - dupa ce populara retea sociala a fost cumparata de Elon Musk, in timp ce alte personalitati i-au indemnat pe utilizatorii progresisti sa ramana si sa lupte pe aceasta platforma…

- Elon Musk ia in calcul sa impuna un abonament lunar de 20 dolari sau anual de 240 de dolari utilizatorilor de pe Twitter care au conturi verificate și care sunt afișate cu bifa albastra in dreptul numelui, relateaza The Guardian.

- Rețelele sociale s-au umplut in week-end de glume și meme-uri legate de știrea, care ulterior s-a dovedit falsa, privind presupusa participare a miliardarului american Elon Musk la o petrecere de lux la Castelul Bran, noteaza G4Media. Informația inițiala a plecat de la un tabloid online și preluata…

- Cercetatorii Kaspersky au descoperit o noua campanie, care raspandește NullMixer – un malware care fura datele de acreditare ale utilizatorilor, adresele, datele carților de credit, criptomonede și chiar conturile de Facebook și Amazon. Incercand sa descarce software spart de pe site-uri terțe, peste…