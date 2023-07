Twitter va avea o funcţie specială pentru publicarea articolelor Twitter lucreaza la o facilitate care le va permite jurnalistilor si altor categorii profesionale sa posteze articole complexe si foarte lungi, a anuntat seful companiei, Elon Musk. Musk, in stilul caracteristic, nu a oferit detalii despre viitoarea facilitate, insa este clar ca functia de publicare a articolelor va fi diferita de cea dedicata in prezent insemnarilor. Nu se stie nici cat de lungi vor putea fi materialele publicate astfel. In prezent, utilizatorii obisnuiti pot include intr-o postare doar 280 de caractere, in vreme ce abonatii Blue sunt limitati la 10.000 de caractere. Din scurtul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

