Twitter. Trump, obligat de o sentinţă judecătorească să deblocheze mai mulți internauți Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a deblocat marti 41 de utilizatori de Twitter, carora le blocase accesul pe contul sau din aceasta retea sociala, @RealDonaldTrump, informeaza Reuters. Un tribunal din districtul newyorkez Manhattan a decis pe 23 mai ca toate comentariile pe contul de Twitter al presedintelui sau al oricarui oficial guvernamental reprezinta forumuri publice, iar blocarea unor utilizatori din cauza opiniilor formulate le incalca dreptul la libera exprimare, garantat de primul amendament al Constitutiei SUA. Un institut al Universitatii Columbia a comunicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

