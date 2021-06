Vaslui: Barbat, mort dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul patru al Spitalului Judetean

Un barbat in varsta de 69 de ani, internat in Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, a murit in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce s ar fi aruncat de la etajul al patrulea.Potrivit cadrelor medicale, barbatul a decedat pe loc.Un… [citeste mai departe]