Twitter creşte, din nou, limita de caractere Twitter anunta () cresterea limitei de caractere. Pentru a „imbunatati experienta de scriere si citire”, reteaua sociala permite acomodarea a pana la 10.000 de caractere intr-o singura postare. Nu toti utilizatorii vor putea scrie postari de pana la 10.000 de caractere, aceasta fiind introdusa ca un beneficiu pentru Twitter Blue, insa, postarile cu astfel de lungime vor fi vizibile tuturor, indiferent daca platesc sau nu pentru abonamentul respectiv. Dincolo de cresterea limitei de caractere, o alta noutate este posibilitatea formatarii textului. Abonatii Twitter Blue vor putea sa foloseasca functiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii care ofera abonament la continutul lor, o functie pe care o pot accesa prin fila ”Monetizare” din setari, vor primi toti banii platiti de abonati, in afara de comisioanele impuse de Android si iOS. Twitter nu se va impune niciun comision in primele 12 luni. ”Asta inseamna 70% pentru abonamentele…

- Proprietarul Twitter, Elon Musk, a declarat joi ca utilizatorii platformei de socializare vor putea sa ofere urmaritorilor lor abonamente pentru continutul lor, care va putea include texte si videoclipuri lungi, transmite Reuters, citat de news.ro.Utilizatorii care ofera abonament la continutul lor,…

- Elon Musk spune ca doar utilizatorii verificați vor aparea in feedul de recomandari al Twitter. Musk susține ca aceasta mișcare "este singura modalitate realista pentru a preveni boturile AI sa preia controlul”.

- Din 15 aprilie, numai abonații verificați vor avea postari recomandate altor utilizatori și vor avea voie sa voteze in sondaje, potrivit modificarile decise de Elon Musk la serviciul Twitter Blue pentru care utilizatorii trebuie sa plateasca abonamente, relateaza BBC.Conform noilor politici, postarile…

- Bifele albastre care semnaleaza ca un cont a fost verificat și este autentic urmeaza sa dispara de la 1 aprilie, potrivit unei publicari facute vineri de Twitter, relateaza CNN.De cand Elon Musk a preluat controlul asupra companiei, in octombrie 2022, el a amenințat ca va elimina bifa care confirmau…

- Utilizatorii aplicației vor putea face apeluri video prin WhatsApp fara ca acestea sa fie oprite in cazul in care ies din meniul conversației pentru a accesa alte servicii din telefon cum ar fi de exemplu contactele, informeaza ziare.com .In plus, WhatsApp a anunțat modificari la o funcție pe care a…

- Utilizatorii Instagram și Facebook vor putea sa plateasca pentru a obține așa-numita bifa albastra, a anunțat compania-mama Meta, potrivit BBC . Directorul executiv Mark Zuckerberg a declarat ca mișcarea va imbunatați securitatea și autenticitatea aplicațiilor de social media. Procedura intitulata Meta…

- Site-ul de microblogging, care a fost preluat de Elon Musk in octombrie anul trecut, a anuntat ca din 9 februarie ”nu va mai accepta accesul gratuit la API-ul Twitter”. Serviciile terte care folosesc API-ul Twitter vor trebui sa utilizeze in schimb nivelul sau de baza cu plata, a spus compania. ”De-a…