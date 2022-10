Twitter a confirmat marți ca a primit o scrisoare din partea lui Elon Musk, care vrea in sfarșit sa cumpere rețeaua de socializare la prețul convenit in aprilie, 54,20 dolari pe acțiune, cu doua saptamani inainte de procesul așteptat intre cele doua parți in legatura cu achiziția problematica, scrie AFP.