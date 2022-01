Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a anuntat ca a "suspendat în mod permanent" contul personal al lui Marjorie Taylor Greene, membra republicana a Congresului american, acuzata ca a încalcat regulile retelei sociale cu privire la informarea despre pandemie, transmit dpa si AFP.Greene, unul din aliatii…

- Actorul Alec Baldwin, implicat in tragedia care a avut loc pe platoul de filmare de la „Rust” cand a ucis-o accidental pe directoarea de imaginea Halyna Hutchis, si-a inchis unul dintre conturile de pe reteaua de socializare Twitter, relateaza News.ro. La o luna si jumatate de la moartea directoarei…

- Michael Cohen a dat in judecata Trump Organization pentru ca nu si-a indeplinit promisiunea de a plati costurile legale rezultate din munca sa. Dar judecatorul a spus ca Cohen nu a reusit sa dovedeasca costurile pe care le-a suportat pe fondul unei anchete penale si a altor procese legate de comportamentul…

- Rapperul american Jay-Z a avut cont de Instagram doar 24 de ore, timp in care a promovat filmul difuzat de Netflix „The Harder They Fall”, pe care il coproduce. La 24 de ore de cand a aparut pe Instagram, Jay-Z si-a inchis contul. Creata marti, pagina a disparut joi, timp in care artistul…

- Marjorie Taylor Greene, membra republicana a Camerei Reprezentanților, deputata din partea statului american Georgia, a «recoltat» pana acum contravenții in valoare totala de 48.000 de dolari pentru refuzul repetat de a purta masca de protecție in Congres. Permanent «cu gura mare», o puternica susținatoare…

- Marjorie Taylor Greene, aleasa republicana de Georgia in Camera Reprezentanților a SUA, a strans deja amenzi in cuantum de 48.000 de dolari pentru ca refuza sa poarte masca in Congres. Foarte vocala, susținatoare ferventa a lui Donald Trump – despre care spune ca a fost furat la voturi in favoarea lui…

- Fostul presedinte american Donald Trump a apreciat marti ca fostul secretar de stat Colin Powell, decedat luni din cauza complicatiilor legate de COVID-19, a ''facut o multime de erori'', transmite AFP. Una dintre 'oile negre' pentru fostul presedinte republican, Powell a murit luni la varsta…

- Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, i-a cerut un judecator federal din Florida, sa forțeze Twitter sa-i redeschida contul, relateaza CBS News. Avocații lui Trump au depus o moțiune la Tribunalul Districtual din Miami, prin care solicita un ordin preliminar impotriva rețelei…