Twitter a anunţat că serviciul său este restricţionat pentru unii utilizatori din Rusia Vineri, la o zi dupa ce Rusia a invadat Ucraina, Moscova a declarat ca limiteaza partial accesul la platforma de socializare Facebook, pe care a acuzat-o ca ”cenzureaza” mass-media rusa. Twitter a spus ca lucreaza pentru a-si mentine serviciul in siguranta si accesibil. Nu a raspuns imediat la intrebarea daca Rusia a comunicat cu compania despre vreo actiune impotriva sa. NetBlocks, care urmareste blocajele de pe internet, a relatat ca platforma Twitter a fost restrictionata pe retelele principale. Un reporter al Reuters la Moscova a declarat sambata ca platforma functioneaza lent si ca a avut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

