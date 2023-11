Stiri pe aceeasi tema

- Debut in forța al sezonului de ingheț și in regiunile joase ale Moldovei. Și la Iași, in punctul nostru reper pentru situațiile favorabile inregistrarii de temperaturi foarte reduse, la Uricani, in lunca Bahluiului, temperatura minima a fost de -4.5 Celsius. In mod cert, lipsa precipitațiilor consistente…

- ”Invinșilor nu li se ridica statui, nici busturi” – Nicolae IORGA Randurile de fața sunt starnite de un fapt real, consumat in urbea de sub Cozla, imediat dupa ultimul razboi mare. Este vorba despre dezvelirea statuii Soldatului Sovietic („Eliberator”), amplasata pe un piedestal zeiesc in „inima” cetații…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Uniunea Armenilor din Romania, Arhiepiscopia Bisericii Armene din Romania, Primaria și Consiliul Local Strunga, invita publicul sa participe la o serie de evenimente, care marcheaza implinirea a 100 de ani de…

- Radacinile de sfecla de zahar, de cateva zile, sunt afectate de putregaiul de carbune, pe minim 10% (astazi), din suprafețe, preponderent in județele Botoșani, Iași și Vaslui, din cauza secetei. Din acest motiv, la sfarșitul saptamanii trecute, fabrica AGRANA Roman a decis amanarea temporara a primirii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod galben de vant, valabila in trei judete din regiunea Moldovei, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 19:00, in judetele Botosani, Vaslui si Iasi se vor semnala, local, intensificari ale vantului…

- Bacaul se menține in top 10 cele mai profitabile județe din țara, datorita firmelor Dedeman și Paval Holding, Chimcomplex, Tehnostrade și Spedition UMB. La nivelul regiunii Moldovei, Bacaul este pe primul loc, urmat de Iași (locul 11 la nivel național) și Suceava (locul 17 la nivel național). In 2022,…

- ”Producatorul de mobila Euro Evi din Iasi mizeaza anul acesta pe o crestere de 50% a cifrei de afaceri, prin comparatie cu 2022, pana la aproximativ 12 milioane de lei. Estimarea are la baza in principal proiectele pe care compania le dezvolta pe segmentul de clienti B2B (business-to-business), care…

- Transplant renal cu succes pentru un botoșanean la Spitalul “Parhon” din Iași, de la un donator aflat in moarte cerebrala Medicii de la Spitalul “Dr.C.I.Parhon” din Iasi au efectuat doua transplanturi renale dupa ce familia unei persoane aflata in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe.…