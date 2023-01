Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei care prefera berea pe masa de Anul Nou, este bine de știut ca aceasta ingrașa cel mai mult dintre bauturile alcoolice. Pe de-o parte, pentru ca are mult zahar, cereale, iar alcoolul este și el caloric. Pe de alta parte, in stomac berea are efectul de a lipi toate grasimile intre ele.Dintre…

- Bauturile alcoolice sunt nelipsite de pe mesele de sarbatori ale romanilor, alaturi de preparatele traditionale. Cea mai cautata bautura in aceasta perioada este, in mod traditional, vinul, indiferent ca vorbim despre vin consumat rece, la temperatura camerei sau despre vin fiert. Unii prefera insa…

- Politistii din Alba au intocmit, in urma unor perchezitii, un dosar penal care vizeaza o persoana fizica si o societate comerciala al carei reprezentant ar fi incercat sa comercializeze ilegal articole pirotehnice, dar si alcool nefiscalizat si produse contrafacute, potrivit unui comunicat transmis…

- Masa la restaurant, tigarile, sucurile, bauturile alcoolice și asigurarile auto obligatorii ne vor costa mai mult de la 1 ianuarie. De anul viitor, romanii vor plati mai mult pentru o masa la restaurant și pentru cazarea la hotel. Pentru aceste servicii, TVA-ul crește de la 5% la 9%. Romanii vor plati…

- Asupra companiei Agrana au fost ridicate semne de intrebare referitoare la punerea pe piața din Romania a unor produse din zahar de trestie de zahar, nu din sfecla de zahar. Compania a explicat pentru Adevarul ca „exista pe piața multe produse prezentate sau sugerate in mod fals ca fiind romanești”.

- Termenul de intrare in vigoare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru HoReCa va fi 1 ianuarie 2023, au anuntat autoritatile. Asadar, s-a revenit la cota de TVA de 19% la bauturile pe baza de indulcitori sau zahar. Pretul final, suportat de consumator De multe ori, dependența de produse periculoase…

- Persoanele care vor sa piarda in greutate trebuie sa fie atente cu porțiile și modul de preparare a fructelor. O porție potrivita ar insemna un mar, o piersica, o cana de fructe taiate, precum pepenele sau ananasul, sau 15-17 cireșe sau boabe de struguri. In plus, o porție de banana ar trebui sa fie…

