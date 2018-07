Tuzla a dat toate golurile!

Stiri pe aceeasi tema

- Anunțat, pe www.fcpetrolul.ro, la data de 11 iunie 2018, drept inlocuitorul lui Romulus Ciobanu in funcția de antrenor principal al echipei „lupilor”, Leontin Grozavu va fi prezentat oficial la opt zile ulterior acelei informații. Cu același prilej, se vor mai afla și… necunoscute ținute bine la secret.…

- Fostul antrenor al FC Botosani si ACS Poli Timisoara (ultimele echipe de Liga I antrenate de el) – Leo Grozavu – va conduce Petrolul in esalonul secund! Dupa ce, ieri, Romulus Ciobanu si-a reziliat contractul, s-a confirmat ca Leo Grozavu va fi noul antrenor al galben-albastrilor, fiind o chestiune…

- Incepand cu minutul 5, scor 12-13, echipa noastra s-a aflat in permanența la conducere, succesul sau fiind din acest punct de vedere incontestabil. Oaspeții s-au aflat la carma meciului in primele doua sferturi, intrand la pauza mare in avantaj, scor 38-49. Ecartul s-a pastrat și dupa sfertul…

- ACS Poli a caștigat din nou cu Juventus, formație pe care practic a condamnat-o la retrogradare. Adrian Neaga era mulțumit de evoluția elevilor sai și cere ca aceștia sa fie sprijiniți mai puternic. Marius Baciu, ”principalul” oaspeților, considera ca formația sa le-a facut cadou victoria timișorenilor,…

- 7 mai 2018 – 32 de ani de la noaptea magica de la Sevilla, cand Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni Steaua aniverseaza astazi 32 de ani de la caștigarea Cupei Campionilor Europeni, intr-o finala de vis impotriva Barcelonei. Meciul s-a jucat la Sevilla pe stadionul “Ramon Sanchez-Pizjuan”. Printre…

- Degeaba a incercat insistent sa inscrie, sambata seara, pe „Dan Paltinisanu”, ACS Poli Timisoara nu a reusit. Dar, de aceasta data, a avut noroc si a incheiat jocul cu Chiajna cu un gol, chiar la ultima faza a partidei. Echipa a presat poarta adversa, e drept, cam cu frica, dar cea mai importanta…

- FC Petrolul Ploiești – Voința Turnu Magurele, astazi, ora 18:00 Bogdan Chitic Dupa victoria categorica de pe terenul celei de-a doua clasate, AFCM Alexandria, scor 4-1, care le-a deschis larg ușile promovarii in Liga a II-a, petroliștii revin pe „Ilie Oana” pentru a face un nou pas catre atingerea obiectivului…

- Dupa demiterea celui mai slab antrenor - ca rezultate - din istoria lui Poli Timisoara, Leo Grozavu, conducerea clubului s-a reorientat rapid, chiar in propria curte. Managerul sportiv Adrian Neaga a preluat prerogativele de antrenor principal si va fi ajutat de localnicul Aurel Sunda.