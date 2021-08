TURNEUL VAMA NECONVENȚIONAL AJUNGE VINERI LA CRAIOVA CENTRUL DE ECHITAȚIE CRAIOVA ESTE LOCUL INEDIT IN CARE TRUPA VAMA VA CONCERTA PE 13 AUGUST Trupa Vama ajunge vineri, 13 august la Craiova. Concertul face parte din cel mai mare turneu național al unei trupe din Romania in 2021, VAMA Neconvențional. Locația aleasa de trupa pentru concert este Centrul de Echitație R&R din Craiova. Vama va concerta incepand cu ora 21:00, insa fanii trupei sunt invitați de la ora 16:00 sa participe și la activitațile conexe care se vor intampla in perimetrul evenimentului. Cei care vor ajunge in zona vor putea sa petreaca timpul de pana la concert intr-o atmosfera… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

