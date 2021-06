Turneul de la Wimbledon nu se anuleaza! Iata pronosticurile pentru meciurile viitoare! Dupa ce Roland Garros a fost amanat cu o saptamana, fanii turneului de la Wimbledon se temeau ca si acesta va avea acelasi deznodamant, insa organizatorii britanici au asigurat publicul ca pe data de 28 iunie va incepe mult asteptatul campionat, iar incepand cu 21 iunie vor avea loc calificarile pentru acesta. In 2021, turneul de la Wimbledon se va juca la fel ca si pana acum, insa din 2022, organizatorii anunta o modificare destul de mare in ceea ce priveste desfasurarea meciurilor. Mai exact, se va juca si in „duminica de mijloc” a turneului, care se obisnuia sa fie libera, acest obicei avand… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul trei mondial, a anuntat, marti, pe Facebook, ca va reveni in circuitul profesionist cu prilejul turneului WTA pe iarba de la Bad Homburg (Germania). „Salut! Am o veste foarte buna pe care vreau sa v-o impartasesc. Sunt foarte emotionata sa va anunt ca voi juca la prima editie a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, 29 de ani, le-a dat o veste buna fanilor sai. Numarul trei mondial a anuntat, marti, 8 iunie, pe Facebook, ca va reveni in circuitul profesionist WTA cu prilejul turneului pe iarba de la Bad Homburg (Germania), programat in perioada 20-26 iunie. ”Salut! Am o…

- Organizatorii celor patru turnee de grand slam promit "imbunatatiri semnificative" pentru a sustine jucatorii, dupa retragerea lui Naomi Osaka de la Roland Garros, potrivit news.ro. "Binele jucatorilor a fost mereu o prioritate pentru organizatorii de grand slamuri si intentia noastra, cu…

- Organizatorii de la Roma au anunțat programul zilei de miercuri (n.r. 11 mai), una in care va avea loc și partida dintre Simona Halep (3 WTA) și Angelique Kerber (26 WTA). Meciul dintre Halep și Kerber va fi al cincilea de pe „Grand Stand Arena“ și nu va incepe mai devreme de ora 19:00 (ora Romaniei).…

- Meciurile de pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros vor avea loc in perioada 30 mai – 13 iunie. Al doilea turneu de Grand Slam al anului fost amanat cu o saptamana, in incercarea de a maximiza sansele ca turneul sa se poata desfasura in fata celui mai mare numar posibil de spectatori.…

- ​Patru jucatoare din România au fost acceptate direct pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului.Acestea sunt Simona Halep, locul 3 WTA, Patricia Tig, locul 63 WTA, Sorana Cîrstea, locul 67 WTA, si Irina Begu, locul 74 WTA.Ana Bogdan,…

- Federatia Franceza de Tenis (FFT) a anuntat, marti, intr-un comunicat de presa, ca meciurile din calificarile turneului de la Roland Garros se vor desfasura cu portile inchise, in perioada 24-28 mai, informeaza lefigaro.fr. De asemenea, 32 de jucatoare vor fi acceptate in plus, ridicand tabloul…

- Editia din acest an a turneul de tenis de la Roland Garros, programata între 23 mai si 6 iunie, urmeaza sa debuteze cu o saptamâna mai târziu decât era prevazut, informeaza AFP.Grand Slam-ul parizian se va derula, astfel, între 30 mai si 13 iunie, potrivit unei surse…