Turneele ATP şi WTA de la Moscova, anulate din cauza noului coronavirus ​​Editia 2020 a turneelor de tenis ATP si WTA de la Moscova a fost anulata din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus din capitala rusa, au anuntat responsabilii celor doua circuite într-un comunicat, informeaza Reuters.

Turneul ATP 250 urma sa se deruleze la Moscova între 19 si 25 octombrie, iar cel de categoria WTA Premier era programat între 26 octombrie si 1 noiembrie.

Aceasta anulare este urmarea "cresterii recente a nivelului de infectare cu Covid-19 la Moscova", precizeaza comunicatul, adaugând ca evenimentul nu va fi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

