Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.600 de cetateni straini cu sedere ilegala in Romania au fost depistati in ultimele cinci luni, a informat, miercuri, Inspectoratul General pentru Imigrari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, afirma, luni, ca situatia resurselor umane din Romania este o provocare privind conectarea sistemului educational la piata muncii. Cadariu a explicat ca este nevoie de o mai mare atentie privind formarea profesorilor care sa predea elevilor…

- Peste 120 de cetateni straini cu sedere ilegala au fost descoperiti, in ultima saptamana, de politistii Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Muntii Apuseni au fost inclusi de postul CNN intr-un top cu 17 destinatii din Europa care merita vizitate in acest an, informatia fiind distribuita de Ministerul Turismului din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decat in perioada similara a anului trecut, a afirmat, marti, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca in cadrul summit-ului NATO se va lua decizia de intarire a flancului estic, iar in țara vor fi suplimentate trupele de soldați straini. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Turistii straini care au ajuns in primul trimestru al anului in Romania au cheltuit in medie 2.465,9 lei/persoana, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, spera ca pana la finalul anului sa fie gata un studiu profesionist, care sa indice clar unde sunt conditii prielnice pentru a se realiza partii de schi, cu scopul ca Romania sa faca macar un domeniu schiabil comparabil cu cele…