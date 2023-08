Politistii din Constanța au deschis un dosar penal, in cazul turiștilor din stațiunea Eforie Nord care s-au luat la bataie cu salvamarii de pe plaja. Aceștia nu ii lasau sa intre in marea agitata, cu valuri inalte. De altfel, era arborat steagul roșu, ceea ce inseamna ca scaldatul era interzis. Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a informat, miercuri, prin intermediul unui comunicat de presa, citat de Agerpres, ca pe 15 august, in jurul orei 17.40, politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o plaja din statiune, ar fi avut loc o agresiune…