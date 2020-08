Stiri pe aceeasi tema

- Un turist din judetul Giurgiu, care era depistat pozitiv cu COVID-19, cu refuzul internarii in spital, avand masura izolarii la domiciliu, a fost depistat de jandarmii prahoveni la cota 1000, din Sinaia, unde se afla la picnic cu alte doua familii, au informat, duminica, reprezentantii IJJ Prahova,…

- Tirul de terapie intensiva mobila din curtea Spitalului Județean din Ploiești este folosit de cateva zile pentru tratamentul pacienților bolnavi de COVID-19 intrucat secția ATI COVID este plina, transmite TVR . Medicii au solicitat unitatea suport de la DSU ca sa nu intre in blocaj și sa fie nevoiți…

- Un nou focar de cazuri de infectare cu coronavirus a fost depistat in judetul Prahova, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Bogdan Nica, declarand, miercuri, ca spitalele sunt aproape de atingerea capacitatii maxime de internare a pacientilor confirmati cu boala COVID-19. Nica a precizat,…

- Un numar de 26 de ursi au fost alungati, in ultima saptamana, de jandarmii montani din statiunile de pe Valea Prahovei. Cele mai multe interventii au avut loc la Azuga, potrivit Mediafax.Jandarmii din Prahova au inregistrat 14 intervenții pentru indepartarea animalelor salbatice a caror prezenta…

