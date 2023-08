Un turist in varsta de 65 de ani a fost recuperat cu succes de catre echipele Salvamont dupa ce a suferit o entorsa la glezna in Munții Fagaraș. Incidentul a avut loc, duminica seara, in zona Șaua Cleopatrei. Un turist de 65 de ani, recuperat din Munții Fagaraș Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu a primit solicitarea de intervenție și a raspuns prompt, trimițand un elicopter pentru a efectua operațiunea de recuperare. Potrivit informațiilor furnizate de Salvamont, turistul a suferit o entorsa la glezna in timpul unei drumeții in Munții Fagaraș. Echipa de salvamontiști a evaluat situația…