- Ponderea valorii adaugate brute aduse de filialele multinationalelor in economia romaneasca a crescut in anul 2017 pana la 44,2%, de la 43,3% in 2016, si asta pozitioneaza Romania pe locul patru in Uniunea Europeana, dupa Irlanda (62,8%), Ungaria (50%) si Slovacia (48,1%), arata datele publicate marti…

- "Campioana" la acest capitol este Finlanda, unde ponderea persoanelor cu varsta intre 16 si 74 ani care au declarat ca au cautat informatii online este de 76%.Pe locurile urmatoare se situeaza Olanda (74%), Cipru (69%), Danemarca (67%) si Germania (66%).In ultimii zece ani, ponderea persoanelor care…

- De astazi, sunt sistate toate cursele aeriene regulate cu Italia, Spania si Franta, iar dupa miezul noptii vor fi anulate zborurile cu Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia si Romania.

- Din perspectiva evoluției PIB-ului nominal în 2019, România a înregistrat un nivel de peste 222 miliarde euro, depașind Cehia și poziționându-se pe locul 13 la nivelul Uniunii Europene (fara Marea Britanie), reiese dintr-un raport realizat de Banca Transilvania (BT). De precizat…

- Protectia sociala a fost in 2018 cel mai important domeniu pentru cheltuielile guvernamentale in toate statele membre UE, insa ponderea acestor cheltuieli in PIB variaza semnificativ intre 24,1% in Finlanda si 9% in Irlanda, arata datele publicate joi de Eurostat. Conform acestor date,…

- Topul salariilor minime din Europa. Deși a avut cea mai mare rata de creștere in ultimul deceniu, in Romania se caștiga al treilea cel mai mic salariu minim din UE Peste doua treimi din statele UE aveau, la 1 ianuarie 2020, un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de state membre) aveau la 1 ianuarie 2020 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…

- Consiliul European a stabilit componența Parlamentului European pentru legislatura 2019-2024, luand in considerare retragerea preconizata a Regatului Unit din UE. La alegerile europarlamentare din mai 2019, Marea Britanie era inca un stat membru. Potrivit unui studiu al Parlamentului European,…