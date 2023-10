„Turism în Bucovina”, o conferință cu patru puncte cardinale Patrimoniu, spiritualitate, natura, gastronomie, aceste sunt cei patru piloni pe care se sprijina conferința „Turism in Bucovina”, parte a proiectului Romania Inteligenta. Evenimentul va avea loc maine, 14 octombrie 2023, la Teatrul Municipal „Matei Visniec” din Suceava. Teatrul Municipal Matei Vișniec” din Suceava va gazdui, maine, 14 octombrie, intre orele 10.00 și 15.00, conferința „Turism in Bucovina patru puncte cardinale: patrimoniu, spiritualitate, natura, gastronomie”. Intre temele abordate la conferința se numara: „Turismul ecumenic in Bucovina: istorie și actualitate”, „Bucovina in arta:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

