Stiri pe aceeasi tema

- Turda a anulat focul de artificii din noaptea de Revelion 2021.”Nu am primit avizele necesare pentru a lansa focurile de artificii mai devreme, respectiv la ora 22.00. Astfel, ne vedem nevoiți sa ANULAM spectacolul pirotehnic din acest an. Ne-am dorit ca lumina artificiilor aprinse in noaptea anului…

- In noaptea dintre nu vom avea parte de traditionalul foc de artficii, anunța primarul Kereskenyi Gabor. Edilul motiveaza decizia prin prisma restrictiilor impuse de coronavirus. „Stimați satmareni, regretam faptul ca in acest an, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus, Primaria Municipiului…

- Primaria Turda a facut un anunț de ultim moment: focul de artificii nu va mai avea loc! Nu s-au primit avizele necesare! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cursul zilei de marți, Primaria Turda a anunțat ca in noaptea dintre ani vor fi lansate focuri de artificii, de pe platoul din fața Primariei și din Parcul Teilor, insa turdenii nu au voie sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- EVENIMENTE… Focul de artificii de la miezul nopții dintre ani va putea fi vazut de hușeni și la trecerea in 2021, dupa cum a anunțat primarul Ioan Ciupilan. Edilul a confirmat faptul ca acest moment va exista de Revelion, insa, pentru evitarea oricarei adunari in centrul urbei și pentru ca toți localnicii…

- RESITA – Nelu Popa spune ca e posibil ca Resita sa aiba parte de artificii la cumpana dintre ani. Dar recomanda ca ele sa se vada de acasa, de la fereastra! Seful administrativului resitean promite focuri de artificii de final de an, care nu vor avea insa amploarea anilor precedenti. Primarul Ioan Popa…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat vineri ca romanii nu vor mai putea sa iasa pe strada la miezul nopții, de Revelion, sa aprinda artificii pentru ca legislația nu permite ieșirea din casa in acest scop dupa ora 23.00. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe și primarul municipiului Turda, Cristian Matei, au semnat marți, 24 noiembrie, un acord de asociere în vederea derularii proiectului de investiții vizând construirea unei linii de transport…