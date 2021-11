Proteste impotriva partidului aflat la guvernare și condus de Recep Tayyip Erdogan au avut loc marți seara la Istanbul și la Ankara. Manifestanții sunt nemulțumiți de scaderea nivelului de trai și de devalorizarea lirei. Oamenii cer demisia guvernului. Au avut loc demonstrații in districtul Cankaya din Ankara și in zonele Kurtulus și Kadikoy din Istanbul, inclusiv langa Piata Taksim. In locurile unde se protesteaza au fost desfașurate trupe de securitate care au intervenit impotriva manifestanților, transmite publicația duvarenglish.com, potrivit digi24.ro. Mulțimea a scandat: „Va veni timpul…