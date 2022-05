Stiri pe aceeasi tema

- Suedia nu da nici bani și nici nu ofera arme ”organizațiilor teroriste”, a declarat miercuri premierul Magdalena Andersson. Afirmațiilor oficialului suedez vin in contextul in care liderul turc Erdogan ameninta ca va bloca aderarea țarii la NATO, intrucat este „casa multor organizații teroriste”, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a obiectat asupra primirii Finlandei si Suediei in NATO, a avut sambata convorbiri telefonice cu liderii celor doua tari si cu secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, carora le-a transmis preocuparile Turciei cu privire la ceea ce Ankara considera…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care se opune aderarii Suediei și Finlandei la NATO, a avut sambata convorbiri telefonice cu liderii celor doua tari, dar si cu secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, carora le-a transmis preocuparile Turciei cu privire la ”organizatiile teroriste”,…

- Președintele turc Tayyip Erdogan, care pune piedici procesului de aderare a Finlandei și Suediei la NATO, i-a spus sambata premierului suedez Magdalena Andersson ca Ankara așteapta pași concreți in ceea ce privește preocuparile sale legate de organizațiile teroriste, relateaza Anadolu, citata de Reuters.…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat ca va vorbi cu Finlanda, menținandu-și in același timp opoziția fața de candidaturile Finlandei și Suediei la aderarea la NATO din cauza istoriei lor de a gazdui membri ai unor grupuri pe care Ankara le considera teroriste. Finlanda și Suedia au depus miercuri,…

- Opozitia Turciei la aderarea Suediei si Finlandei la NATO ar trebui sa se poata rezolva cu un amestec de concesii si presiuni asupra Ankarei, potrivit analistilor, dar ipoteza unui blocaj complet nu poate fi exclusa, scrie miercuri AFP intr-o ampla analiza. Unanimitatea este necesara pentru a incepe…

- Turcia a blocat miercuri discuțiile de aderare a Finlandei și Suediei la NATO dupa ce țarile nordice au depus cererile oficiale in acest sens, punand sub semnul intrebarii intrarea rapida a acestora in Alianța Nord-Atlantica, relateaza DPA și Financial Times . O sursa din cadrul NATO a declarat pentru…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a reafirmat opoziția fața de aderarea la NATO a Finlandei și Suediei dupa ce guvernul suedez a confirmat oficial, luni, ca intenționeaza sa intre in alianța militara occidentala, potrivit BBC . Dupa ce vineri a spus ca nu este posibil ca Turcia, membra NATO,…