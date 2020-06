Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a respins vehement marti criticile "inacceptabile" ale Frantei legate de sprijinul sau armat pentru guvernul libian de la Tripoli, acuzand Parisul ca se pune "obstacol in calea pacii" prin sustinerea taberei adverse, scrie AFP. In Libia, Ankara sustine in Libia Guvernul de uniune…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat vineri, in unanimitate, o rezolutie prin care prelungeste cu un an autorizatia de inspectare in largul apelor Libiei a navelor suspectate de incalcarea embargoului privind armele, impus in 2011, transmite AFP, potrivit Agerpres.Reinnoirea a fost deja…

- Seful guvernului de uniune nationala (GNA, cu baza la Tripoli), recunoscut de ONU, Fayez al-Sarraj, a declarat joi, in cursul unei vizite la Ankara, ca este ''hotarat'' sa preia controlul in totalitate in Libia dupa o serie de succese impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar,…

- Situația din Libia "preocupa mult " Franța, care se teme ca Rusia și Turcia, care susține fiecare o tabara rivala, ar putea ajunge la o înțelegere "în condițiile lor" în detrimentul stabilitații Libiei, a afirmat miercuri președinția franceza, citata de AFP."Criza…

- Armata Statelor Unite ale Americii acuza Rusia ca a trimis avioane militare in Libia pentru a susține insurgenții care lupta de partea fortelor maresalului Khalifa Haftar in conflictul care devasteaza aceasta tara, scrie BBC.

- Rusia a dezmintit marti acuzatiile fortelor SUA din Africa (Africom) privind trimiterea de avioane de vanatoare in Libia in sprijinul gruparilor de mercenari care lupta de partea fortelor maresalului Khalifa Haftar, informeaza EFE si media ruse, relateaza Agerpres."Este o noua poveste horror…

- Ankara a respins marti o declaratie semnata de ceea ce ea a numit o "axa a raului", cinci tari care au condamnat activitatea militara turca in Mediterana de Est si Libia considerand ca provoaca un "haos regional si instabilitate", pe fondul escaladarii unei dispute diplomatice, relateaza dpa.…

- Libia se transforma intr-un "teatru de experimente pentru tot soiul de noi sisteme de armament", a declarat trimisul special al ONU pentru aceasta tara, in conditiile in care sustinatorii straini ale partilor angrenate in conflict trimit aici arme si luptatori incalcand embargoul, relateaza Reuters.Fortele…