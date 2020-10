Stiri pe aceeasi tema

- Ankara va lua toate masurile juridice si diplomatice necesare ca reactie la caricatura cu Recep Tayyip Erdogan publicata in revista satirica franceza Charlie Hebdo, a anuntat presedintia turca, potrivit AFP.

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, le-a cerut miercuri aliatilor din NATO sa fie solidari in apararea libertatii de exprimare - un repros voalat la adresa Turciei, care a facut apel la un boicot impotriva Frantei, apreciaza Reuters, potrivit AGERPRES.Presedintele turc, Recep Tayyip…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, le-a cerut miercuri aliatilor din NATO sa fie solidari in apararea libertatii de exprimare - un repros voalat la adresa Turciei, care a facut apel la un boicot impotriva Frantei, apreciaza Reuters. Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, le-a…

- Inalti oficiali turci au condamnat publicarea miercuri in saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo a unei caricaturi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, denuntand un "efort dezgustator" de a "raspandi rasismul cultural si ura", relateaza Reuters potrivit Agerpres. "Condamna ferm cele publicate…

- Inalti oficiali turci au condamnat publicarea miercuri in saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo a unei caricaturi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, denuntand un ''efort dezgustator'' de a ''raspandi rasismul cultural si ura'', relateaza Reuters. "Condamna…

- Erdogan mai face un anunț referitor la descoperirea de gaze din Marea Neagra, langa apele teritoriale romanești. Turcia ar putea deveni independenta energetic Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va face un nou anunt privind marimea zacamintelor de gaz pe care tara sa le-a descoperit…

- Mai multe mii de femei au manifestat miercuri in toata Turcia pentru a cere guvernului presedintelui Recep Tayyip Erdogan sa nu retraga tara din Conventia de la Istanbul, tratat international menit sa combata violenta in familie, informeaza AFP si dpa. Foto: (c) Murad…