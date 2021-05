​Turcia: Un jurnalist al agenţiei Anadolu concediat după o întrebare incomodă Un jurnalist al agentiei nationale de presa din Turcia, Anadolu, a fost concediat vineri dupa ce a pus o întrebare în legatura cu acuzatiile deranjante facute de un sef mafiot împotriva puternicului ministru de interne, noteaza AFP și Agerpres. De trei saptamâni, Turcia traieste în ritmul înregistrarilor video postate pe YouTube de Sedat Peker, figura a lumii interlope exilate în strainatate, în care acuza membri ai guvernului si partidului AKP aflat la conducere de diferite infractiuni si de coruptie.



Într-unul dintre aceste videoclipuri,…

Sursa articol: hotnews.ro

