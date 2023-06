Turcia trimite forțe speciale în Kosovo Forțele speciale turce vor fi introduse in autoproclamatul Kosovo la cererea NATO, a declarat Ministerul Apararii Naționale turc. Comandourile turcești vor fi introduse in Kosovo „la cererea Comandamentului Forțelor Comune NATO din Napoli (Italia)”. Va fi transferat batalionul brigazii 65 infanterie mecanizata. A fost desemnata ca unitate de rezerva pentru forțele NATO. In declarația militar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- NATO a luat o decizie de evidenta logica politica și militara: dintre toate armatele zonei noastre, doar Turcia are expertiza de lupta necesara pentru a fi rugata sa intre in teren alaturi de trupele KFOR in acest context exploziv.

