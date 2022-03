Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii nu au dezvaluit care este motivul unui nivel atat de mare al eșecului rachetelor rusești.Referindu-se la serviciile de informații americane, oficialii au spus ca rata de „eșec” a Rusiei se modifica zilnic in funcție de tipul de racheta lansata și uneori poate depași 50%.Doi dintre ei au spus…

- Trupele de ocupatie ruse pregatesc din nou un plan pentru debarcarea fortelor de asalt amfibie pe teritoriul Odesei si in regiunea Odesa, a declarat Serghei Bratciuk, purtatorul de cuvant al administratiei militare Odesa.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi, dupa discutiile avute cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba in Antalia (Turcia), ca Occidentul se comporta periculos si ca operatiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfasoara conform planului, transmite Reuters. In conferinta de presa de la…

- Noul anunț, citat luni de Tass, vine in ziua in care delegațiile ucraineana și rusa se intalnesc pentru o a treia runda de negocieri, iar Turcia a anunțat ca va gazdui o negociere a miniștrilor de Externe Dmtro Kuleba și Serghei Lavrov. Moscova a anunțat iarași, luni, prin vocea purtatorului de cuvant…

- Rușii au ieșit, miercuri seara, din nou pe strazi in Santk Petersburg, pentru a protesta impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina, informeaza Reuters pe contul oficial de Twitter, unde transmite imagini live de la manifestații. In ciuda riscului de a lua amenzi uriașe sau a ajunge…

- Expertii militari si oficialii americani sunt surprinsi si confuzi dupa primele 6 zile de razboi in Ucraina, se arata intr-o analiza Reuters: eficacitatea aviatiei rusesti este mult sub asteptari. Lumea occidentala a presupus ca fortele lui Putin isi vor impune suprematia aeriana inca din primele clipe,…

- Numerosi manifestanti au protestat joi, 24 februarie, in orase si capitale din Europa la Berlin, Paris, Roma, Varsovia, Madrid sau Istanbul , impotriva invaziei ruse din Ucraina, transmite AFP.Proteste au avut loc si in Rusia, la Moscova si la Sankt Petersburg, in pofida interdictiei impuse de autoritati.…

- Imaginile difuzate de principala agenție de presa din Rusia, TASS, de la intalnirea pe care Vladimir Putin a avut-o luni cu ministrul de Externe, Serghei Lavrov, pe tema crizei de la granița cu Ucraina, sunt similare cu cele de saptamana trecuta, cand liderul de la Kremlin și Emmanuel Macron au discutat…