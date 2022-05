Turcia, membra a NATO, a propus evacuarea pe mare a combatantilor raniti ascunsi in combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, in sudul Ucrainei, precum și a civililor care mai sunt cu ei, a declarat sambata purtatorul de cuvant al presedintelui Tayyip Erdogan, potrivit Agerpres . Ibrahim Kalin a declarat pentru Reuters, intr-un interviu, ca a discutat personal propunerea cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev, in urma cu doua saptamani, si ca aceasta ramane „pe masa”, desi Moscova nu a fost de acord cu ea. Conform planului, oamenii evacuati din vasta uzina siderurgica Azovstal…