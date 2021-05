Stiri pe aceeasi tema

- Turcia intentioneaza sa renunte la testele PCR pentru turistii romani inainte de 1 iunie, a declarat, marti, Ferit Turgut, reprezentantul pentru Mediterana din boardul Asociatiei agentiilor de turism din Turcia (Tursab), in cadrul unui briefing pentru jurnalisti romani.

