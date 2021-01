Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Turcia isi vor continua cooperarea militara, in pofida sanctiunilor americane ce vizeaza Ankara, membra a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si care a achizitionat un sistem de aparare antiracheta rusesc, a afirmat marti seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, care l-a primit…

- Ministrul de externe Mevlut Cavusoglu a anuntat luni ca Turcia nu isi va abandona drepturile si interesele in Mediterana de Est din cauza posibilelor sanctiuni sau critici ale Uniunii Europene, informeaza Reuters preluat de agerpres. Vezi și: Motivare instanța: De ce restricțiile pentru pelerinaje…

- CHIȘINAU, 7 nov - Sputnik. La ceremonia de inaugurare a consulatului onorific a participat ministrul afacerilor externe și integrarii europene Oleg Țulea, precum și omologul sau turc Mevlut Cavusoglu. Oficialul de la Chișinau a ținut un discurs in care le-a mulțumit autoritaților din Turcia…

- Ministrul de externe britanic Dominic Raab a declarat miercuri ca relatiile dintre Regatul Unit si Statele Unite sunt "in mare forma" si si-a exprimat convingerea ca legaturile se vor consolida si mai mult, indiferent daca scrutinul prezidential american va fi castigat de republicanul Donald Trump…

- Ministrul afacerilor externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a sosit duminica in Azerbaidjan, in plin conflict cu Armenia asupra Nagorno-Karabah, pentru a da asigurari cu privire la sustinerea acordata de tara sa Azerbaidjanului, la o zi dupa ce Armenia a cerut sprijin din partea Rusiei, informeaza…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a pledat, intr-un editorial in editia de duminica a cotidianului Die Welt, pentru un ''nou inceput'' in parteneriatul transatlantic dupa alegerile din SUA, indiferent cine va castiga acest scrutin, si Berlinul va face propuneri in acest sens catre…

- Turcia agita din nou spiritele in Mediterana și de data asta impinge lucrurile la extrem. Avionul in care se afla ministrul grec de Externe a fost blocat, in aer, preț de 20 de minute de aviația turca. Franța acuza Ankara ca recurge la provocari regretabile.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a criticat marti cu nervozitate apelurile Uniunii Europene ca Turcia sa-si retraga trupele din nord-estul Siriei, el acuzand blocul comunitar ca practica standarde duble si incearca sa dea lectii Ankarei despre drepturile omului si dreptul international,…