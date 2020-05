Turcia, noua pubelă a Europei Este o practica larg raspandita. Țarile dezvoltate și, prin urmare, țarile europene, exporta o parte din deșeurile lor , pur și simplu pentru a scapa de ele. Este mai ușor, din moment ce nu trebuie sa le trateze acasa, le costa mai puțin și este o afacere profitabila. Turcia cumpara mai ales materiale plastice folosite pentru reciclare și produce […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

