- Peste 300 de pompieri și doua trenuri speciale de stingere a incendiilor au fost mobilizate duminica dimineața pentru stingerea unui incendiu de proporții care a distrus parțial o fabrica de fabricare a ușilor din orașul rus Tolyatti, a transmis agenția de presa TASS, citata de Rador.Incendiul, care…

- Una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Sudan, Shaden Gardood, a fost ucisa intr-un schimb de focuri la periferia capitalei Khartoum, informeaza Rador.Gardood realiza in mod frecvent transmisiuni video live pe contul sau de Facebook. CITESTE SI Turcia, chemata la vot: duminica au loc alegeri…

- Ariadna Cirligeanu, membru in Biroul National al AUR, a declarat miercuri ca obiectele in forma de gloante care au fost gasite asupra sa i-au fost oferite in urma cu doua zile, cu ocazia zilei de nastere. "In aceasta dimineata am ajuns la Parlament, asa cum fac in fiecare zi de lucru. Am intrat pe la…

- Sute de demonstrații au avut loc ieri, de 1 Mai, in Franța, in sprijinul drepturilor angajaților și in semn de protest fața de noua lege a pensiilor, promulgata recent de președintele Emmanuel Macron, informeaza Rador.Sindicatele spun ca numai la Paris au ieșit in strada peste o jumatate de milion…

- Un avion militar german cu 101 cetateni evacuati din Khartoum se indreapta spre Iordania, au transmis duminica fortele armate, alte doua avioane fiind inca in Sudan, țara devastata de luptele dintre factiuni militare rivale, informeaza Rador.Cateva sute de cetateni germani din Sudan s-au inregistrat…

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise si mai mult de 322 au fost ranite joi in Yemen, intr-una dintre cele mai mortale busculade din ultimii zece ani, in timpul unui eveniment caritabil in capitala Sanaa, controlata de rebeli, potrivit AFP. Yemenul, cea mai saraca tara din Peninsula Araba, a fost sfasiata…

- Mai mulți lideri liberali ii reproșeaza ministrului de Externe Bogdan Aurescu „atitudinea sfidatoare fața de partid” și spun ca viitoarea ședința a Biroului Politic Național va fi una „cu cuțitele pe masa”, in urma careia ministrul asumat de PNL va suporta consecințele atacului la prim-vicepreședintelui…

- Ministra de Interne, Ana Revenco, afirma ca amenințarile de securitate inca planeaza in spațiul Republicii Moldova, iar autoritațile intreprind masurile necesare pentru a ține situație sub control, inclusiv prin schimbul de informații cu partenerii internaționali. „Situația de securitate ramane una…