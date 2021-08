Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul in urma incendiilor de pe coasta de sud a Turciei a crescut la 4 morti, pompierii luptandu-se vineri, pentru a treia zi consecutiv, cu flacarile din cauza carora zeci de sate si mai multe hoteluri au fost evacuate, informeaza Reuters. Peste 60 de incendii s-au declansat in aceasta…

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan considera ca intalnirea sa cu omologul sau american Joe Biden la 14 iunie a permis deschiderea unei ”noi ere” intre cele doua tari, dupa ani de tensiuni, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Credem ca am deschis poarta unei noi ere cu Statele Unite, pe o…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul sau kargaz Sadir Japarov in plina polemica in Kargazstan dupa disparitia unui profesor care apartinea unei miscari a unui inamic declarat al Ankarei, relateaza AFP. Vizita lui Japarov in capitala Turciei survine…

- In aceasta perioada in Turcia, Marea Marmara este plina de o substanța vascoasa, deranjanta olfactiv, numita mucilagiu marin. Fenomenul, numit in termeni științifici “mucilagiu marin” este vizibil de-a lungul coastelor Istanbulului și a provinciilor invecinate. Autoritațile spun ca de vina ar fi deșeurile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan averrizeaza Statele Unite ca risca ”sa piarda un prieten pretios” din cauza ”incoltirii” Turciei, cu doua saptamani inaintea unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden, pe fondul unor tensiuni bilaterale, relateaza AFP.

