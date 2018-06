Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii din Turcia /AKP, de guvernamant/ si aliatul sau nationalist, MHP, ar obtine circa 54 % din voturi la alegerile parlamentare anticipate ce vor avea loc in iunie, indica un sondaj al MetroPoll difuzat joi, relateaza agentia Reuters.Turcii sunt chemati la urne…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la putere in Turcia, l-a ales oficial pe presedintele Recep Tayyip Erdogan candidat al partidului pentru alegerile anticipate, programate pentru 24 iunie, a anuntat joi premierul Binali Yildirim, informeaza agentia de presa dpa. Decizia asteptata a urmat…

- Coalitia de dreapta din Austria, care se opune cu fermitate aderarii Turciei la Uniunea Europeana, le va interzice politicienilor turci sa participe la mitinguri electorale pe teritoriul sau inainte de alegerile care vor avea loc in iunie, in Turcia, a declarat vineri cancelarul austriac, Sebastian…

- Comisia electorala din Turcia (YSK) a publicat duminica lista partidelor autorizate sa participe la alegerile legislative si prezidentiale anticipate din 24 iunie, pe care se regasesc 10 partide, intre care se numara si noua formatiune Iyi Parti, considerata unul din principalii rivali ai presedintelui…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat alegeri anticipate prezidentiale și legislative, pe 24 iunie. Alegerile vor avea loc cu un an si jumatate mai devreme decat termenul prevazut inițial.

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), aflat la putere in Turcia urmeaza sa analizeze un indemn la organizarea unor alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate, a anuntat marti vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza The Associated Press. Bozdag a facut acest anunt dupa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat sambata loviturile aeriene intreprinse in Siria de SUA, Franta si Marea Britanie, apreciind ca operatiunea a trimis un mesaj omologului sau sirian Bashar al-Assad, transmit AFP si Reuters, conform agerpres.ro. 'Consideram ca aceasta operatiune…