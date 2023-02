Turcia e lovită și de un val de frig după CUTREMURE: Se anunță ninsori Aceste avertizari meteorologice au fost emise pentru ninsori si vant, inclusiv in provinciile Osmaniye, Kahramanmaras, Adiyaman si Malatya, care in ultimele 12 ore au fost zguduite de replici puternice ale seismului de suprafata care s-a produs luni dimineata.Gaziantep, unde a avut loc cutremurul initial cu magnitudinea de 7,8, nu este inclusa in nicio avertizare meteo, insa sunt posibile ploi locale si chiar ninsori pana marti dimineata.In prezent, temperaturile se situeaza cu 5 pana la 8 grade Celsius sub medie in intreaga regiune.Temperaturile din zona de epicentru al cutremurului principal… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

