Turcia blochează în continuare planurile de apărare ale NATO pentru Polonia şi ţările baltice Turcia continua sa blocheze planurile de aparare ale NATO pentru Polonia si statele baltice, in pofida unui acord incheiat la Londra anul trecut intre presedintele turc si lideri ai tarilor aliate, au declarat miercuri trei diplomati ai Aliantei Nord-Atlantice si un oficial francez in domeniul apararii, relateaza Reuters.



Diplomatii au declarat ca, desi Ankara a aprobat planul, cunoscut sub numele de "Eagle Defender", ea nu le-a permis liderilor militari ai NATO sa il puna in practica.



"Turcia refuza sa accepte aceste planuri daca noi nu recunoastem PYD/PKK drept o entitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

