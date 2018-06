Turcia, aproape de COLAPSUL financiar din Grecia. Declarația lui Erdogan care a îngenungheat lira Banca centrala a Turciei a reușit, saptamana trecuta, sa stopeze prabușirea lirei, prin creșterea semnificativa a dobanzilor, dupa ce președintele Erdogan a susținut o implicare mai mare a statului in economie. Masura a avut efect pe termen scurt, insa, in condițiile in care Erdogan a revenit cu o noua declarație care a dus la caderea masiva a monedei naționale. Lira turceasca s-a depreciat joi in raport cu dolarul, dupa ce presedintele Tayyip Erdogan a amenintat ca va lua masuri impotriva agentiei de evaluare Moody's, dupa alegerile din 24 iunie, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Seful… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

