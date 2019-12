Turcia anunţă că nu îşi va retrage prezenţa din cele 12 posturi de observaţie din regiunea siriană Idleb Turcia a anuntat duminica ca nu se va retrage din posturile sale de observatie din regiunea Idleb din nord-vestul Siriei, unde fortele regimului de la Damasc, sustinute de aviatia rusa, si-au intensificat bombardamentele incepand cu 16 decembrie, transmite AFP. Armata turca a creat 12 posturi de observatie in regiunea Idleb ca urmare a acordului incheiat in septembrie 2018 intre Moscova, aliata regimului sirian, si Ankara, care ii sustine pe rebeli. Acest acord era destinat evitarii unei ofensive a guvernului de la Damasc in aceasta regiune, ultimul bastion al rebelilor si al luptatorilor jihadisti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

